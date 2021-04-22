Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm fragmanı yayında! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN 3. BÖLÜMÜNDE NE YAŞANDI?

Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal'in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı'nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek. Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir. Ama bunun farkına varan biri vardır.Ankaralı ise Lefkoşa'da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat'ın ailesinin naaşlarının Türkiye'ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye'nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır. Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği'dir. Ankaralı'yı bu bölüm Sovyetler Birliği'nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak izledik.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM FRAGMANLARI

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatıyor. 1963 ile 1974 yılları arasında Ada'daki Türklere uygulanan Rum-Yunan zulmünü gerçek olaylardan esinlenerek ekrana taşıyor. Kıbrıslı Türkler, o yıllarda Ada'da yaşadıklarını en zorlu zamanları olarak hatırlıyor. En büyük istekleri ise o günleri tekrar yaşamamak. Tarihlerinin böyle büyük bir yapımla ekranla taşınacak olması, Kıbrıs Türkleri açısından büyük önem taşıyor.

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

OYUNCULAR

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde,Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Deniz Baytaş, Miray Akay, Ahmet Somers, Sümeyra Koç, Hakan Güner, Nebil Sayın rol alıyor.