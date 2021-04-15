Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs TRT1'de yayında!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümü ile 8 Nisan Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Makaryos Lefkoşa’nın düşürülmesi için emir verdi. Heyecanlı bölümün hemen ardından yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanında ise çarpıcı anlar ekrana geldi.

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci bölümünde şu gelişmeler yaşandı; Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır. Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken, Makaryos son darbeyi indirme peşindedir; Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve Kıbrıslı Mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” üçüncü bölümüyle, 15 Nisan akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.