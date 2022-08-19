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Bir milyonluk yüzükle evlenme teklifi sonrası, ön balayının ilk durağı Bodrum oldu
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rabia Öztürk ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de görüntülendi.
Magazin 19.08.2022, 18:56
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rabia Öztürk ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Rabia Öztürk’e 1 milyon TL değerinde yüzük alarak evlenme teklifi eden Hünel, ön balayı için Bodrum’da tatil yapıyor. Gelecek yaz düğün yapacakları konuşulan ünlü çiftin, Bodrum tatilinden sonra sırasıyla Çeşme-Marmaris’te tatillerine devam edecekleri öğrenildi.