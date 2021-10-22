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Bir dizinin daha fişi çekildi: İddialı isimlerle dolu diziye iptal kararı!
Ekranda yaprak dökümü sürüyor. Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yalancılar ve Mumları 5. bölümde final yapıyor.
Magazin 22.10.2021, 13:20
Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamamıştı.
Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda ediyor.
Dizinin başta perşembe günü yayınlanması planlanmış, daha sonra Uzak Şehrin Masalı final yapınca pazara alınmıştı.