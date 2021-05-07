Bir dizinin daha Ekranlara veda ediyor!

Yayınlandığı Çarşamba akşamları reytinglerde bir türlü istediği sıralamayı elde edemeyen Masumiyet dizisi ile ilgili karar verildi.

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi iddialı isimleri buluşturan Masumiyet dizisi 11. Bölüm ile ekranlara damga vururken gelen haberler sevilen dizinin hayranlarını hayrete düşürdü.

TT listesinde zirvedeydi… Masumiyet dizisinde Çarşamba akşamları reytinglerde istenilen sonuçlar elde edilememiş olsa bile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor ve TT listesinde üst sıralara kadar çıkarak rakiplerine büyük bir üstünlük sağlıyordu.

Ancak sosyal medyada rakiplerinin önünde olması Masumiyet dizisini kurtaramadı.

Son bölümde yaşananlar Masumiyet dizisine damga vurdu İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar.

Masumiyet dizisinde tehlikeli oyun Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir.

Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür.

Gerilim giderek tırmanıyor… İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır.

Hedefinde yeni bir isim var Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

Medya gündemine bomba gibi düşen haber… Bilindiği üzere Masumiyet dizisinin 11. Son bölümü kritik bir önem taşıyordu. Kısacası Fox TV’nin yüksek maliyetli dizisinin reyting sonuçları için kader akşamıydı.

Çarşamba akşamları reyting sonuçlarına bakıldığında Masumiyet dizisi bu beklentiyi yine karşılayamadı.

Bu nedenle Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan Masumiyet dizisinin 13. bölümde ekran macerasına son vereceği öğrenildi.