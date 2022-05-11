Bir değil tam iki kez boşandılar! Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı resmen boşandı...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilmişti.

Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını anlatan ikili yeniden ayrılma kararı aldı. Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava ile ikinci kez boşandı. (sabah)