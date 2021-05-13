Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”

Melinda Gates ve Bill Gates, geçtiğimiz hafta 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini tüm dünyaya açıkladılar. Çiftin boşanma kararı pek çok kişiyi şaşırtırken son günlerde sık sık bu kararla ilgili çıkan haberler ve söylentilerle gündeme gelmeye de devam ediyorlar.

Son olarak ismini vermek istemeyen bir kaynağın yaptığı açıklamalara göre; çiftin boşanma nedenleri arasında Melinda Gates'in, Bill Gates ile Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiden rahatsız olması da gösterildi.

Epstein haberinin hemen arkasından da New York Post'ta Bill Gates'in arkadaşlarına bu evliliğin uzun zamandır sevgisiz bir şekilde devam ettiğini anlatması yer aldı. New York Post, ayrıca Melinda Gates'in Katolik inancı nedeniyle boşanma kararıyla mücadele ettiğini de yazdı.

“AYRI HAYATLAR YAŞIYORUZ”

Habere göre; golf sahasındaki yakın arkadaşlarıyla vakit geçiren Gates, evliliklerinin sevgisiz olduğunu ve bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını söyledi. Çift, Ocak 1994’te Hawaii’deki bir golf sahasında evlenmişti.

Wall Street Journal geçen hafta Melinda Gates’in 2019’dan beri boşanma avukatlarına danıştığını ve kocasının, 2019’da Manhattan hapishanesinde seks suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken kendisini öldüren Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından rahatsız olduğunu yazmıştı.

Gates sözcüsü Bridgitt Arnold, 2019’da hayırseverlik için Gates ve Epstein'ın birkaç kez bir araya geldiğini ancak Gates'in bundan pişmanlık duyduğunu ve hata olarak gördüğünü söylemişti.

Çiftin bir evlilik öncesi anlaşması yok, ancak toplamda yaklaşık 130 milyar dolar olan varlıklarını bölmek için bir anlaşmaya vardıkları bildirildi. Ayrıca hayırsever bir girişim olan Bill & Melinda Gates Vakfı’nı da birlikte yönetiyorlar.