Bilecik’te cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Feridun Düzağaç konseri ile taçlandı

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında Bilecikliler tek yürek oldu. Ardından sahne alan Feridun Düzağaç, Bileciklilere coşkulu bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen fener alayı sonrasında gerçekleştirilen konserde sanatçı Feridun Düzağaç sevilen eserlerini seslendirdi. Cumhuriyet Meydanındaki konsere Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yaşar Tüzün, eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de katılarak, vatandaşların coşkusunu paylaştı. Önemli bir günde Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu sevinci ifade eden sanatçı, Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.

‘’Gençleri coşkulu ve heyecanlı görmek beni çok mutlu ediyor’’

Konserde konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, gençlerin coşkusu ve heyecanı karşısında mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

‘’Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Burada binlerce gencin heyecanı ve coşkusunu görmek beni çok mutlu ediyor. Çok özel bir günde bir aradayız. 29 Ekim, bizim için en güzel bayramlardan biri. Çünkü tek kişilik yönetimden, padişahlık yönetiminden Cumhuriyet yönetimine geçtiğimiz bir tarih. Tek kişilik yönetimler, hiçbir ulusa mutluluk getirmemiştir. Mutluluğu getirecek tek yönetim şekli cumhuriyettir.”

“Doğum gününüz kutlu olsun gençler”

Daha sonra konuşan Milletvekili Yaşar Tüzün ise; Cumhuriyet’in, Türkiye’nin doğum günü olduğunu belirterek, "Bu güzel Cumhuriyet bayramı, ülkemizin doğum günüdür. Doğum gününüz kutlu olsun gençler. Bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile bu devrimi gerçekleştiren tüm şehit ve gazilerimizi; rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.