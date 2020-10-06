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Biden'a oy verene çıplak fotoğraflarımı göndereceğim
YouTuber Tana Mongeau, ülkesindeki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'a oy verdiğini kanıtlayanlara çıplak fotoğrafını göndereceğini açıkladı.
Magazin 06.10.2020, 09:08
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ABD'de kritik başkanlık seçimleri yaklaşırken birçok ünlü, hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor.
Kylie Jenner, Frank Ocean, ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau, daha ilginç bir yönteme girişti.
Yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi.
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