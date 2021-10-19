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Bez Bebek’in Çocuk yıldızı Asena Keskinci sosyal medyada gündem oldu! Güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Magazin 19.10.2021, 16:18
Bez Bebek’in Çocuk yıldızı Asena Keskinci sosyal medyada gündem oldu! Güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti.

İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

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