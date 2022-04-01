Beyza Dolu’dan Hande Erçel açıklaması

Kadir Balık ile Gözde Özceylan’ın sunduğu "Mevzu Ne" programına konuk olan ünlü oyuncu Beyza Dolu, magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ile ilgili konuştu. Hande Erçel’in oyunculuğunu beğenmediğini belirten Dolu, "Çok güzel bir kadın, tanımıyorum fakat keşke başka bir meslek seçseymiş" dedi.

TMB TV’de ekranlara gelen Kadir Balık ile Gözde Özceylan’ın sunduğu "Mevzu Ne" programına ünlü oyuncu Beyza Dolu konuk oldu. 4 yıldır sektörde olduğunu birçok eğitim aldığını söyleyen Dolu, oyunculardan en çok Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ ve Aras Bulut İynemli’yi beğendiğini söyledi. Kadir Balık’ın "oyunculuğunu beğenmediğin kim var" sorusuna kaçamak veren Dolu, Hande Erçel’in oyunculuğunu beğenmediğini söyledi. Hande Erçel’i çok beğendiğini söyleyen Dolu, "Müthiş bir insan olabilir ki gerçekten çok beğeniyorum. Çok güzel bir kadın, tanımıyorum fakat keşke başka bir meslek seçseymiş" dedi.

Oyuncu adaylarına da bir çağrıda bulunan Dolu, "En az 2 yıllık olan iyi bir okulda eğitim almaları gerekiyor. Sonra da iyi bir oyuncu koçu ile çalışmaları gerekiyor" dedi.