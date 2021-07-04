banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti

Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, Beykoz Belediyesi’nin sahil etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı.

Magazin 04.07.2021, 11:33
Beykoz sahilde Koliva ile Karadeniz rüzgarı esti

Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, Beykoz Belediyesi’nin sahil etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘sahil etkinlikleri’ tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, konser verdi. Beykoz sahili etkinlik alanında düzenlenen konserde birbirinden güzel Karadeniz şarkıları seslendirildi. Karadeniz şarkılarına eşlik ederek dans eden Beykozlular, gönüllerince eğlendi. ‘Beykoz sahil etkinlikleri’, 15 Temmuz’a kadar devam edecek.
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu