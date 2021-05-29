banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle ilişki yaşıyor

Azeri güzel Lavin Ay, sanat camiasının müzmin bekarı olarak tanınan Beyazıt Öztürk'ün evinden yaptığı yarı çıplak paylaşımla gündeme oturdu. Yıllardır özel hayatında biri olmayan Öztürk'ün genç kadınla aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Magazin 29.05.2021, 16:09
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle ilişki yaşıyor

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun zamandır yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.

Magazin Burada'nın iddiasına göre çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir Youtube programı çekmişti.

2 YILDIR TÜRKİYE'DE DERS ALIYOR

Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu