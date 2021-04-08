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Beyaz Show yeniden başlıyor!
Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, önceki gün otomobili seyir halindeyken Bebek'te objektiflere takıldı. Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren Öztürk, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" ifadelerini kullanarak, yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi
Magazin 08.04.2021, 13:19
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz gün otomobili seyir halindeyken Bebek'te görüntülendi. Annesinin evine giderken trafiğe takılan Öztürk, "Durabilecek yerimiz olsa durur, konuşurdum. Trafikte yakaladınız" diyerek muhabirlere takıldı.
Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren 52 yaşındaki sunucu, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" ifadelerini kullanarak yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.
Beyazıt Öztürk'ün pandemi döneminde aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.