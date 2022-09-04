Beyaz cennette ziyaretçi sayısı yüzde 72 artış gösterdi

Turizmin gözde yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale ören yerinde 2021 ve 2022 yılının ilk 8 ayında ziyaretçi sayında yüzde 72’lik bir artış yaşandı. 2022 yılı hedefine yaklaşan Pamukkale’de 2023 yılındaki ziyaretçi hedefi 3 milyonun üzerinde belirlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve ‘Beyaz cennet’ olarak da bilinen Pamukkale, her geçen gün ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından kilometrelerce yol kat ederek travertenlere gelen yerli ve yabancı turistler, büyüleyici beyazlıkta fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. Termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Pamukkale, aynı zamanda Kloepatra havuzuyla da şifa dağıtıyor. Pamukkale ören yeri içerisinde ziyaretçiye açılan ‘Cehennem Kapısı’ ile de ziyaret sayısı artmaya devam ediyor.

Geçen seneye oranla ziyaretçi sayısı arttı

Güzelliği ile görenleri cezbeden Pamukkale’ye 2021 yılının ilk 8 ayında 747 bin 474 ziyaretçi giriş yaptı. Geçen 2021 yılına göre 2022 yılını değerlendiren Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Biz 2021 yılı Ağustos ayına kadar yaklaşık 747 bin 474 yerli ve yabancı ziyaretçiyi Pamukkale ören yerinde ağırlaşmıştık. Bu yıl bu rakam 1 milyon 285 bin 990 kişi oldu. Yaklaşık yüzde 72’lik bir artış oldu. Biz sezon başında 2021 yılında 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçi ağırladıktan sonra 1 milyon 800 bin kişi ziyaretçiyi 2022 yılı için hedeflemiştik. Biz bu rakamı yükselttik 2 milyona şuanda geldiğimiz noktada yaklaşık 1 milyon 285 kişinin Pamukkale’yi ziyaret ettiğini görmekteyiz. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Pamukkale’yi çok yoğun bir şekilde ziyaretçi alıyor. Bu aylardaki ziyaretçilerle birlikte 2 milyon hedefine ulaşacağız” dedi.

“2023 yılından çok daha fazla umutluyuz”

Pamukkale’de Ağustos ayı yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını geçtiğimiz yıla göre değerlendiren Başkan Şen, “Geçen 2021 yılına baktığımız zaman Ağustos ayında 277 bin 924 kişi Pamukkale’yi ziyaret etmiş. Bu yıl bu rakam 351 bin 706 oldu. Burada da ciddi bir artış var. Bu artışın süreklilik göstererek artmasını bekliyoruz. Özellikle 2023 yılından çok daha fazla umutluyuz. 2023 yılındaki hedefimiz şu andan itibaren Pamukkale ve Hierapolis ören yerinde 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacağız” diye konuştu.

“Yerli turistten çok yabancı turistler daha ağırlıklı”

Pamukkale’yi ziyaret eden Savaş Bütüner, “İstanbul’dan geliyorum, yerli turistten çok yabancı turistler daha ağırlıklı burada güzel bir yer tavsiye ederim. Aşağıda biraz kalabalıktı ama görülmesi gereken bir yer. Hiç gelmeyenler için kesinlikle değer” şeklinde konuştu.

“Pamukkale’yi gez gez bitmiyor”

Ailesi ile birlikte internet üzerinden araştırdıktan sonra beyaz cennete gelen Nermin Kaya, “Biz de ilk defa geliyoruz, Pamukkale’yi merak ediyorduk. İnternetten araştırdığımız kadar görülmeye değer ve antik kenti de güzel yer. Pamukkale’yi gez gez bitmiyor her yerinde ayrı bir tarihi olay var. Kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Sıcak bizi biraz etkiledi ama gezilecek yerleri var bir daha gelmeyi düşünüyorum daha serin bir vakitte güzel olur” dedi.

“İran’daki arkadaşlarıma burayı tavsiye ederim”

Arkadaşlarıyla birlikte Pamukkale’ye gelen Parvane Dehghan, “İran’dan geldim, Pamukkale’yi gezmek için ve çok beğendim. Bütün İran’daki arkadaşlarıma burayı tavsiye ederim. Yakından görmek çok başka fotoğraftan ise başka bir durum çok ilginç geldi” diye konuştu.