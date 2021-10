'Best Model' organizatörü Erkan Özerman'dan tepki çeken itiraf: İstediğime masaj yaptırırım, size ne?

Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'in birinci olduğu 34. Best Model Of Turkey 2021 yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz ile yarışmacılardan Barış Arslan’ın da Yılmaz’ın açıklamaları ağızları açıkta bıraktı.



Elmas Yılmaz yarışma sonrası "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulundu.

'Best Model of Turkey 2021' yarışmacılarından Barış Arslan ise Elmas Yılmaz'a destek vererek şu ifadeleri kullandı; "Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. "Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı... Ben şok oldum sahnede. "Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım."

Bu iddiaların ardından yarışmacılardan Oğuzhan Dalsız da kendisi ile Erkan Özerman arasında şu diyaloğun yaşandığını iddia etti:

'En sevdiğim çıtır delikanlısın sen' dedi. Ben öyle değilim dedim. Final günü bekliyoruz slip mayoyla. Erkan Bey geldi 'şöhret olmak istiyor musun' dedi. Evet dedim. 'O zaman cinsiyetin olmayacak' dedi. Sonra 'çık git bekleme burada boşuna ilerleyemeyeceksin' dedi. 'Bana bir masaj yap yakın olalım''

İLK AÇIKLAMASINDA YALANLAMIŞTI

Yaşananların ardından Erkan Özerman ilk açıklamasında iddiaları yalanlamış ve şöyle demişti: "İddia edilenlerin tamamı yalan. İddia edildiği gibi hiçbir yarışmacıyla sözü geçen sohbetlerim olmadı. Kimseye vaatlerde bulunmadım. Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor. Kim benim odama yarışmacılardan birinin geldiğini görmüş? Kim yarışmacılardan masaj istediğime şahit olmuş? Olmayan konuşmaları olmuş gibi gösteriyorlar. Ben bu konuda ne yapabilirim. Sadece dava açabilirim. Öyle de yapacağım. Avukatımla konuştum. Dava açacağım."











ERKAN ÖZERMAN: İSTEDİĞİME MASAJ YAPTIRIRIM



Yarışmaya katılan iki adayın "Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?" şeklinde mesajlar atıldığını iddia etmesinin ardından yarışmanın organizatörü Özerman katıldığı TV programında şöyle konuştu: "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki gördü.