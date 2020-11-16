Beşiktaşlı Francisco Montero baba oldu

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero’nun eşi Marta Bermudez doğum yaptı. Mutlu çift, kız bebeklerine Antonella ismini verdi.

Beşiktaş’ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero’nun mutlu günü. Montero’nun eşi Marta Bermudez, bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi. Beşiktaş Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik ederek, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.