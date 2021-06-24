BERRAK TÜZÜNATAÇ’LA DELİ DOLU MASA BAŞLIYOR

Berrak Tüzünataç, GAİN’de yepyeni bir kapsül programa başlıyor. Etkinlik ve eğlence iletişim platformu About Nights’ın dinamik, cesur, çılgın ruhundan ilham alan Deli Dolu Masa isimli yemekli sohbet programında Tüzünataç konuklarını her bölümde farklı ve ilginç lokasyonlarda ağırlayacak.

Formata gelince; Deli Dolu Masa’da Berrak Tüzünataç, tıpkı kendisi gibi cesur kararları, özgün yaşam biçimleriyle kendi yollarını çizen, gözü kara yetenekleri ağırlıyor… Sanat, moda, müzik, gastronomi, aktüalite gibi konularda capcanlı, adı üstünde “deli dolu” sohbetlere, birbirinden renkli ve lezzetli sofralar eşlik ediyor.

Deli Dolu Masa’nın 26 Haziran’da yayınlanacak, çekimleri Beykoz’da yer alan doğal tarım çiftliği Komşuköy’de gerçekleştirilen ilk bölümünde, Berrak Tüzünataç’ın konukları İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan, performans sanatçısı Cakemosq, fotoğrafçı Burcu Karademir ve illüstratör Gökçe İrten olacak.

İki haftada bir yeni bölümü yayınlanacak program çok yakında başlıyor. Farklı formatlardaki ilgi çekici içerikleriyle her anı eğlenceli ve dopdolu hale getiren GAİN, şimdi de sevilen yüzlerle izleyicisini Deli Dolu Masa’da buluşturacak!

About Nights, gerçekleştirdiği etkinlikler ve eğlence iletişimiyle farklılığı, cesareti ve deli dolu olmayı sahipleniyor. Keşfedilmemiş küçük patikaların, sıra dışı hikayelerin ve cesur hareketlerin peşinden giden About Nigths, bu kez Berrak Tüzünataç’la tıpkı kendisi gibi deli dolu bir maceraya başlıyor.