Berrak Tüzünataç- Uraz Kaygılaroğlu çiftinden ilk kare

Aşk dedikodularını Instagram hesabında yaptığı bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek doğrulayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle ilk kez Kadıköy’de görüntülendi. Milliyet'in haberine göre çift, Moda’ya doğru yürürken Güncel Magazin’in objektifine yansıdı.

Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç’ı etiketlemişti.

Uraz Kaygılaroğlu’nun bu hareketi sosyal medyada 'ilan-ı aşk' olarak algılanmıştı. Kaygılaroğlu, 2019 yılında Melis İşiten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.