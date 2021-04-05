Berna Laçin basın kartıyla aşı oldu, ortalık karıştı: Fatih Altaylı ve Alişan'dan tepki!

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. 50 yaşındaki basın çalışanlarına özel çıkarılan sarı basın kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını söyleyen Laçin’e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

BASIN ÇALIŞANI OLDUĞU İÇİN AŞI YAPTIRDI

Tepkilerin ardından “Sana nasıl sıra geldi?” diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, “Arkadaşlar 212’liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı” cevabını verdi. Laçin ayrıca, “Bu arada ‘ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?’ diye sordum, olmuyor, bu da bilginize” dedi.

“ANNENİZ BANA SORDUĞU GİBİ SİZE DE SORDU MU?”

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin’in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin’e şu sözlerle sitem etti: “Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya ‘Alişan nasıl aşı oldu? diye… Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, ‘Kızım ne zaman gazeteci oldun?’ diye Berna Hanım…”

“BANA DEVLET VERDİ, SİZİN ÇEVRENİZDEKİ GİBİ BİR DURUM YOK”

Alişan’ın tepkisine sessiz kalmayan Laçin ise “Benimle yatıp kalkıyor. Çok tontiş. Annem sormadı çünkü okur yazar, gazete okur, benim de yıllardır tüm köşe yazılarımı okur. Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak Devlet verdi yani sizin çevrelerde olduğu gibi gaydırı gubbak durum yok” dedi.

ALTAYLI DA TEPKİ VERMİŞTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Berna Laçin'in basın kartı sahibi olması nedeniyle koronavirüs aşısı yaptırabildiğini belirterek "Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş. Ne güzel. Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk, ne adalet" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Berna Laçin'in de basın kartı sahibi olması nedeniyle aşı hakkı kazandığını hatırlatan Altaylı, "Berna Laçin. Duyarlılık abidesi. Kendine göre en ufak bir haksızlık gördüğü zaman, herkese talkın vermekten çekinmeyen, hak hukuk savunucusu. Ama lafta" dedi.

Laçin'in 50 yaşında olduğunu hatırlatan Altaylı, "Ama adalet ve hak hukuk anlayışı, kendi çıkarı, kendi menfaati kadar. Kendi lehine haksızlık olduğu zaman hak hukuk hak getire. Korona aşısını olmuş" ifadesini kullandı. Altaylı, şöyle devam etti:

"Kendinden büyükler ve kendisinden daha büyük altındaki riskli vatandaşlar aşı bekleyedursun Berna Laçin kendini korumaya almış. 50 yaşında. Haliyle sormuşlar. 'Yaşınız tutmuyor, nasıl oldunuz?' diye. O da şecaat arz ederken, sirkatin söylemiş. '212'li basın çalışanıyım' diye. Gerçekten basın çalışanı olduğu halde 212'li olmadığı için olamayan onlarca muhabire, kameramana nazire yaparcasına. Haksızca edinilmiş gazeteci kimliği ile haksızca aşı olmak.

Ben basın çalışanıyım. O hanımefendiden 10 yaş kadar büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş. Ne güzel. Sözde hak hukuk savun, ama çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk ne adalet. Peki şaşırdım mı? Tabii ki, Hayır. Enver Aysever vakasında da şaşırmamıştım. Bu ülke ve bu ülkenin insanları artık beni hiç şaşırtmıyor. İster sağda olsun, ister solda. İster önümde olsun, ister arkamda. Kızıyor muyum? Asla. Başka bir beklentim olsa kızarım. Ama beklentimi karşılıyorlar. Niye kızayım ki! Eldeki bu işte."