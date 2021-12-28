Berkcan Güven Kimdir? Nereli? Kaç Yaşındadır?

Berkcan Güven sosyal medya da son yılların en fazla merak edilen isimlerinden birisi olarak yer almaktadır. Ünlü isim, ailesi, anneannesi, babası ve annesi ile çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak kısa süre içinde büyük beğeni kazanmış, sempatik, eğlenceli ve enerjik tavırları ile takipçilerine güzel dakikalar yaşatmıştır.

Berkcan Güven'in 30 Mayıs 1996 yılında İstanbul’da doğan Berkcan Güven, 24 yaşındadır. Boyu 1.83 cm, kilosu 75, burcu ise ikizler’dir. Baran adında bir kardeşi de olan Berkcan Güven baba tarafından aslen Sakarya, anne tarafından ise aslen Sinop’ludur.

Babası Burhan , hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

Güven, Işık Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde burslu okurken 3. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmıştır. İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube’a taşıdı. 1 Kasım 2014’te açılan kanala Eylül 2015‘ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. ‘YouTube Benim İşim‘, 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven’in en çok izlenen videosu oldu.



Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine’larının çok büyük bir kısmında ailesi yer almakta. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi.