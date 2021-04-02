Bergüzar Korel üçüncü kez hamile!

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Mutlu evlilikleri süren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.

38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil...

"OLURSA KABULÜMÜZ" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve... Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" yanıtını vermişti.

"HAN ALİ'YE GÖRE DAHA YARAMAZ"

İkinci çocukları Han'ın oğlu Ali'ye göre daha yaramaz olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, şu şekilde konuşmuştu:

Han yaramaz, çok hareketli. Ali'ye "Yapma" derdin dururdu. Ali küçükken sehpa üzerinden hiçbir şey kaldırmadı. Han alıyor, "Yapma" dediğinde gözünün içine bakarak fırlatıyor. Ali ile çok farklılar.

(Habertürk)