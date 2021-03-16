Bergüzar Korel'in yeni partneri kim?

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Exxen'de yayınlanacak olan Kanlı Yayın dizisiyle setlere geri dönüyor. Ünlü oyuncunun Neslihan karakterine hayat vereceği Saran Medya imzalı projeyi Can Ulkay yönetecek.

Selim Erkul'un yazdığı dizide Korel'in eşi Vural'ı Serkan Altunorak canlandıracak. Bir genç kızın ölümüyle başlayacak 10 bölümlük "Kanlı Yayın" dizisinde Yiğit Özşener de Nejat adlı polisi oynayacak.

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu’nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar çeşitli oyunlarda yer aldı.

1995 yılında Gergedanlaşma adlı tiyatro oyunu ile profesyonel oyunculuğa adım atan Yiğit Özşener, Estağfurullah Yokuşu, Dudaktan Kalbe, Çalınan Ceset, Kaybedenler Kulübü, Güneşi Gördüm, Dedemin İnsanları gibi yapımlarda rol almıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Özşener, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmakta ve ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesidir.

Yiğit Özşener, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Yavuz karakterine hayat vermektedir. Yiğit Özşener, 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Koç burcudur.