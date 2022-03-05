"Bergen" filmi Kozan’da gösterilmeyecek

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bergen" filminin Adana’nın Kozan ilçesinde gösterilmeyeceğini açıkladı. Özgan, “Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım. Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orada milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bergen" filminin Kozan ilçesinde gösterilmeyeceğini belirtti. Başkan Özgan, "Belediyemiz kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izlettik ve yemeğe götürdük. Gençlerimiz için filimler getiriyoruz. Hür kuş gibi, Malazgirt gibi. Birinci önceliğimiz ticaret değil. Bu filmler nedir. Milli duyguların yer aldığı. Köy okullarımızdan öğrencilerimizden ücret almıyoruz" dedi.

"Çevik kuvvet gelmiş, öyle bir şey olmadı hiç gördünüz mü, sinemaya baskın mı oldu, asparagas"

"Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bergin’in hikayesini anlattılar. Burada şiddet var. Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım" ifadelerini kullanan Başkan Özgan, "Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orda milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum. Vizyona girdi dediler yalan, çevik kuvvet gelmiş dedi öyle bir şey olmadı hiç gördünüz mü, sinemaya baskın mı oldu. Asparagas. Hiç yayınlanmadı ki. Beni dün arayan Candaş Tolga’ya izah ettim. Dedim öyle uygun görülmüş. Yıllar önce yaşanmış bir olay. Hukukta gereğini yapmıştır belki bilmiyorum. Bende şunu soruyorum. Bunun reklamını mı yapıyorlar daha çok izlensin diye ortamı gererek reklam mı yapılıyor. Benim kimseden çekinecek halim var mı. Ben Allah’tan başka kimseden çekinmem korkmam. Burada gala falan olacaktı diye bir konu olmadı. Halis Serbest tarafından aranmadım bile. Kimseden çekinmem korkmam. Sadece budur. Kimse bunun altında bir şey aramasın” diye konuştu.