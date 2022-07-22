Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra çekilen görüntüleri çok konuşuldu...

12 YIL SONRA BİR ARAYA GELECEK ÇİFTİN FİLM ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde filmin Türkiye'de yapılan çekimleri için Şile'ye gelen çift, sette objektiflere yansıdı.12 yıl sonra bir araya gelen çiftin nasıl bir rolde oynayacakları ise merak konusu oldu. Çiftten yeni bir görüntü daha geldi. Görüntüde Tatlıtuğ'un üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek bulunurken Saat'in de dekolteli beyaz elbisesi var.

NEW YORK'TA DA ÇEKİM YAPILACAK

Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.

İŞTE YILLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜLER: