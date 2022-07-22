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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra çekilen görüntüleri çok konuşuldu...
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra Netflix filminde bir araya geldi. İkilinin yeni görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Magazin 22.07.2022, 15:39 22.07.2022, 15:47
12 YIL SONRA BİR ARAYA GELECEK ÇİFTİN FİLM ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde filmin Türkiye'de yapılan çekimleri için Şile'ye gelen çift, sette objektiflere yansıdı.12 yıl sonra bir araya gelen çiftin nasıl bir rolde oynayacakları ise merak konusu oldu. Çiftten yeni bir görüntü daha geldi. Görüntüde Tatlıtuğ'un üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek bulunurken Saat'in de dekolteli beyaz elbisesi var.
NEW YORK'TA DA ÇEKİM YAPILACAK
Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.
İŞTE YILLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜLER: