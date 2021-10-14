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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 11 yıl sonra aynı projede!
Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in, 11 yıl aradan sonra aynı dizide buluşacağı iddia edildi.
Magazin 14.10.2021, 11:00
Bir döneme damgasını vuran ve tekrar bölümleriyle de izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.
KRAL KAYBEDERSE
Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda başta olmak üzere pek çok kitabı televizyona uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Kral Kaybederse kitabı dizi oluyor.
Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.