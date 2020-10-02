Beren Saat: Kenan ile ayrılsak da kopmadık!

Beren Saat, L'officiel dergisine kapak oldu. Altı yıldır Kenan Doğulu'yla evli olan oyuncu, "Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü" diye konuştu.

"DENEYSEL ŞARKILAR YAPTIK"

Saat, "Kenan'la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021'de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak" diyerek gelecek projesinin de sinyalini verdi.

"BİHTER BENİMLE BERABER"

Tekrarları bile reyting rekoru kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterini canlandıran Saat, "Canlandırdığımda 25 yaşındayım. Aslında Bihter'le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü. Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşama