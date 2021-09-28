Bensu Soral kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Hâlen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.