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Bensu Soral ile Hakan Baş boşanmaya karar verdİ

Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş boşanmaya karar verdi.

Magazin 28.09.2021, 11:30 28.09.2021, 11:32
Bensu Soral ile Hakan Baş boşanmaya karar verdİ

Bensu Soral ile Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ikilinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşuluyordu...

Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.

Çiftin birlikte bir arkadaşlarının düğününe katılması ise kriz çözüldü olarak yorumlandı.

Ancak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve boşanma Kararı aldı.

Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar.

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