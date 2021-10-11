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Bensu Soral'dan Hakan Baş'a olay gönderme.

Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir partiye katılmıştı. Bensu Soral son paylaşımıyla Hakan Baş'a gönderme yaptı.

Magazin 11.10.2021, 13:15
Bensu Soral'dan Hakan Baş'a olay gönderme.

Bensu Soral'la boşanacağı konuşulan Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Edis’in de aralarında olduğu bir arkadaş grubuyla Nişantaşı’nda bir partiye katıldı. Parti çıkışı Edis'in asistanlığını yapan Simge İnce'yle görüntülenen Baş, “Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık" dedi.

Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın Simge İnce ile görüntülenmesi sonrası yaptığı paylaşımla akıllara Hakan Baş'a gönderme mi yaptı sorusunu getirdi.

Soral, resim yaptığı bir karenin altına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi" notunu düştü.

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