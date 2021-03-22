Bensu Soral'dan alkışlanacak hareket

İş insanı Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine çağrıda bulundu.

Soral, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Sosyal Ben Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

"BU SENE SİZLERDEN HEDİYE İSTEMİYORUM"

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en güzel ritmi, rengi, heyecanı çocuklarımızın hayal ettikleri yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri adına #HayaldenGerçeğe diyerek, ben de SosyalBen Vakfı Gönüllü elçisi olarak buradayım. 23 Mart bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı Gönüllü Elçisi olarak, SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama yapacağınız bağışları bekliyorum.

Ümidim toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini #HayaldenGerçeğe diyerek, gerçeğe kavuşturmak. Haydi, hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri, dansçıları, bilim insanlarına bir nebze de olsa destek olalım. Daha ulaşacağımız çok okul ve hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz çok çocuk var. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle...

"MUTLU OLMAK KOLAY"

Oyunculuk kariyerine ablası Hande Soral'dan aldığı destekle adım atan Bensu Soral, daha önce ilişkisi ve günlük rutini hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

Soral, "Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?" sorusuna, "Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay" yanıtını vermişti.

"ZIMBA GİBİ UYANIR, EŞİMİ BEKLERİM"

Bir gününün nasıl geçtiğini anlatan Bensu Soral, rutin alışkanlıklarını ise şu şekilde açıklamıştı:

Her sabah 05.00'te kalkarım. Kahvaltı, kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.

"İÇİME SİNMESİ GEREKİYOR"

Setlerini çok özlediğini dile getiren Bensu Soral, şunları söylemişti:

Gerçekten çok özledim setleri. Tekliflere bakıyoruz, içimize sinen bir iş olduğunda koşa koşa başlamak istiyorum. Çok özledim çünkü ama şu an netleşen bir şey yok. İnternet dizisi beni daha çok heyecanlandırır. İyi bir senaryo, yönetmen ve yapım şirketi benim için çok önemli. Kısacası benim içime sinmesi gerekiyor.