BENSU SORAL, CLEAR’IN YENİ REKLAM FİLMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Bensu Soral, 2020 yılında ilk Türk marka yüzü olduğu Clear’ın ikinci reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Clear’ın kadınlara özel geliştirdiği yeni ürünün Kapadokya’daki reklam filmi setinde görüntülenen başarılı oyuncu, saçları ve pozitif enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Bensu Soral, Nisan ayında yayınlanması beklenen reklam filminde güzel saçlarının sırrını sevenleri ile paylaşacak ve özgüvenini saçlarından alan kadınlara kendilerini göstermeleri için ilham olacak.