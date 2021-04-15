“Benim için spor salonuna gitmek kahveye gitmek gibi bir şey”

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni bölümünde yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan, hem samimi itirafları hem de neşeli tavrıyla geceye damgasını vurdu.

Anne tarafından Erzurumlu, baba tarafından ise Elazığlı olan yakışıklı oyuncu kendisini kültürüyle yetiştiği ve doğup büyüdüğü yer olan Adana ile özdeşleştirdiğini anlattı. Bir abla ve bir abisi bulunan başarılı oyuncu, abi ve ablasının entelektüel birikimlerinden yararlanarak çok da haylaz bir çocukluk dönemi geçirmediğini ifade etti. Farklı dönemlerde farklı yerlerde eğitim hayatını sürdürdüğünü anlatan beğenilen oyuncunun 19 yaşında diş hekimliği okumak için Adana’dan Ukrayna’ya gittiğini anlatması salondaki herkesi kahkahalara boğdu.

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde geçen bu süreçlerini “dikiş tutturamamak” olarak ifade eden başarılı oyuncu, “Eskişehir’e de gittim okumak için orada da yapamadım sonra Adana’ya geri döndüm. Bir türlü hiçbir yerde dikiş tutturamadım. Ama bu biraz da bendeki “başka ne var, daha başka ne yapabilirim?” motivasyonundan da kaynaklanıyordu.” sözleriyle eğitim sürecini anlattı.

Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak” ta İbrahim Selim’in sorularını büyük bir samimiyetle cevap veren yakışıklı oyuncunun gemilerden korktuğunu itiraf etmesi herkesi şaşırttı. “Büyük yük gemilerini görünce içim ürperiyor, bakamıyorum hatta onlara, baktığımda da sanki onların altında suda yüzüyormuşum gibi hissediyorum. Bu beni çok rahatsız etse de gemilerden korkuyorum.” sözleriyle korkusunu ifade etti.

Yakışıklılığı kadar spora olan düşkünlüğü ile de dikkat çeken Ceyhan, sporun kendi hayatında yeri için;

“Ben küçük yaşlardan beri spor yapıyorum. Her gün de yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın tabii ama öyle kişiye özel koçlar ve benzeri bir çalışmam da yok. Gayet sıradan bir spor salonuna gayet sıradan bir şekilde gidiyorum. Spor salonuna gitmek benim için kahveye gitmek gibi daha çok. Orada da farklı bir sosyalliğim bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

En büyük hayallerinden birisinin tiyatro yapmak olduğunu da anlatan genç oyuncu, oyuncu arkadaşı Berkay Ateş ile de bu konu hakkında konuştuklarını anlatarak;