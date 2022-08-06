banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

’Ben adam değil miydim’ şarkısıyla tıklanma rekorları kırıyor

Türk müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek’in eşi Oktay Ertuğrul yeni şarkısı Ben Adam Değil miydim önceki gün müzikseverlerle buluştu.

Magazin 06.08.2022, 13:57
’Ben adam değil miydim’ şarkısıyla tıklanma rekorları kırıyor

Türk müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek’in eşi Oktay Ertuğrul yeni şarkısı Ben Adam Değil miydim önceki gün müzikseverlerle buluştu.

Sözü ve bestesi Akın Zurnacı’ya, düzenlemesi Suat Sakarya’ya ve klip yönetmenliği Onur Kök’e ait olan şarkı Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu