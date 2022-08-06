’Ben adam değil miydim’ şarkısıyla tıklanma rekorları kırıyor

Türk müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek’in eşi Oktay Ertuğrul yeni şarkısı Ben Adam Değil miydim önceki gün müzikseverlerle buluştu.

Sözü ve bestesi Akın Zurnacı’ya, düzenlemesi Suat Sakarya’ya ve klip yönetmenliği Onur Kök’e ait olan şarkı Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.