Bella Thorne 2021'e hızlı giriş yaptı!

Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Her daim bedenini sahiplendiğini söyleyen Bella Thorne öyle bir paylaşım yaptı ki "Yok artık" dedirtti. Thorne yeşil küçük bikinisiyle pozlar verdi.

Bikinisi küçük gelen ünlü isim bu durumu umursamadı ve cinsel organının görünmesine rağmen bu pozları paylaştı. Thorne'a beğeni yağarken bir yandan da tepki yağdı.