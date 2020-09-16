Bella Hadid: Ağlamayı bırakamıyorum

Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı.

Bella Hadid, sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan ablasını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

ABD'li model model Bella Hadid, kız bebek bekleyen ablası Gigi Hadid ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Hadid, paylaşımına, "Gigi ve Zayn; ikinizi de o kadar çok seviyorum ki ağlamayı bırakamıyorum" notunu düştü.

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gigi Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" demişti