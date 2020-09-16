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Bella Hadid: Ağlamayı bırakamıyorum
Bebek bekleyen Gigi Hadid ile bir fotoğraf yayınlanan Bella Hadid, "Ağlamayı bırakamıyorum" dedi.
Magazin 16.09.2020, 13:14
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Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı.
Bella Hadid, sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan ablasını bir an olsun yalnız bırakmıyor.
ABD'li model model Bella Hadid, kız bebek bekleyen ablası Gigi Hadid ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Hadid, paylaşımına, "Gigi ve Zayn; ikinizi de o kadar çok seviyorum ki ağlamayı bırakamıyorum" notunu düştü.
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gigi Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" demişti
Süleyman 1 saat önce
Fotoğrafını koymadığınız çok iyi olmuş.
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