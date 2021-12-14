Belgin Doruk Kimdir? Kaç Yaşında Öldü? Nereli? Oğlu Kimdir?

Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendi' lakabıyla bilinen güzel yıldızı Belgin Doruk, 28 Haziran 1936 yılında Ankara'da doğdu. Doruk ailesi daha sonraki senelerde Ankara'dan İstanbul'a gelerek Yeşilköy'e yerleşti ve Belgin Doruk annesinin desteğiyle 1952 yılında ortaokul son sınıftayken Yıldız dergisi ve Faruk Kenç'in sahibi olduğu İstanbul Film'in ortak açtığı yarışmaya girerek birinci seçildi. O yıl erkeklerde ise Ayhan Işık ve Mahir Özerdem birinci seçilmişti.

Yarışmanın ardından kendini Yeşilçam'da bulan güzel ve başarılı oyuncu ilk filmi olan 'Çakırcalı'nın Definesi'yla izleyicilerin karşısına çıktı. Ayhan Işık'la beraber oynadığı bu filmin yönetmenliğini Enver Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç yaptı. Doruk aynı zamanda ilk evliliğini de kendisinden 26 yaş büyük olan Faruk Kenç ile yaptı. İkinci evliliğini ise ilk filmini çektikleri yapımcı Özdemir Birsel ile yaptı.

1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçilerek daha da ün kazandı ve türk sinemasında bir dönemin en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncusu oldu. Birçok filmde Zeki Müren'le başrol oynadı. Ayhan Işık ile iyi bir ikili oluşturdular, birlikte çevirdikleri "Küçük Hanım" serisi ise çok tutuldu. Usta oyunvu çoğunlukla melodramların ya da duygusal güldürülerin değişmez oyuncusu olmayı başardı. 1964 yılında Orhan Elmas'ın yönettiği 'Duvarların Ötesi' adlı filmde Tanju Gürsu ile başrolü paylaştı.

Siyah-beyaz Türk filmlerinin 'Küçük hanımefendisi' olarak bilinen Belgin Doruk, bir dönem sağlığı bozulup aşırı kilo alınca, "Hayranlarım beni hep filmlerdeki gibi hatırlasın" diyerek inzivaya çekilerek, ölene kadar da kimseye görünmedi. 26 Mart 1995 de kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.



İlk evliliğini 17 yaşında iken yönetmen Faruk Kenç ile yapan oyuncunun bu evlilikten "Gül" adını verdiği bir kızı , ikinci evliliği yapımcı Özdemir Birsel'den ise "Aydın" adını verdiği bir oğlu var.





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