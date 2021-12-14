Belgin Doruk Kimdir? Kaç Yaşında Öldü? Nereli? Oğlu Kimdir?
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in ölümüyle Belgin Doruk'un hayatı merak edilmeye başladı. Belgin Doruk hakkında merak edilenler haberimizin detayında..
Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendi' lakabıyla bilinen güzel yıldızı Belgin Doruk, 28 Haziran 1936 yılında Ankara'da doğdu. Doruk ailesi daha sonraki senelerde Ankara'dan İstanbul'a gelerek Yeşilköy'e yerleşti ve Belgin Doruk annesinin desteğiyle 1952 yılında ortaokul son sınıftayken Yıldız dergisi ve Faruk Kenç'in sahibi olduğu İstanbul Film'in ortak açtığı yarışmaya girerek birinci seçildi. O yıl erkeklerde ise Ayhan Işık ve Mahir Özerdem birinci seçilmişti.
Yarışmanın ardından kendini Yeşilçam'da bulan güzel ve başarılı oyuncu ilk filmi olan 'Çakırcalı'nın Definesi'yla izleyicilerin karşısına çıktı. Ayhan Işık'la beraber oynadığı bu filmin yönetmenliğini Enver Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç yaptı. Doruk aynı zamanda ilk evliliğini de kendisinden 26 yaş büyük olan Faruk Kenç ile yaptı. İkinci evliliğini ise ilk filmini çektikleri yapımcı Özdemir Birsel ile yaptı.
1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçilerek daha da ün kazandı ve türk sinemasında bir dönemin en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncusu oldu. Birçok filmde Zeki Müren'le başrol oynadı. Ayhan Işık ile iyi bir ikili oluşturdular, birlikte çevirdikleri "Küçük Hanım" serisi ise çok tutuldu. Usta oyunvu çoğunlukla melodramların ya da duygusal güldürülerin değişmez oyuncusu olmayı başardı. 1964 yılında Orhan Elmas'ın yönettiği 'Duvarların Ötesi' adlı filmde Tanju Gürsu ile başrolü paylaştı.
Siyah-beyaz Türk filmlerinin 'Küçük hanımefendisi' olarak bilinen Belgin Doruk, bir dönem sağlığı bozulup aşırı kilo alınca, "Hayranlarım beni hep filmlerdeki gibi hatırlasın" diyerek inzivaya çekilerek, ölene kadar da kimseye görünmedi. 26 Mart 1995 de kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.
İlk evliliğini 17 yaşında iken yönetmen Faruk Kenç ile yapan oyuncunun bu evlilikten "Gül" adını verdiği bir kızı , ikinci evliliği yapımcı Özdemir Birsel'den ise "Aydın" adını verdiği bir oğlu var.
- Gecekondu Rüzgârı 1972
- Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler Ana Kraliçe 1970
- Gönül Meyhanesi 1970
- Küçük Hanımın Şoförü 1970
- Şahane İntikam 1969
- Ayşecik Yuvanın Bekçileri Leyla 1969
- İstanbul'u Sevmiyorum 1968
- Kanlı Nigâr Kanlı Nigâr 1968
- Atlı Karınca Dönüyor 1968
- Yıkılan Gurur 1967
- Toprağın Kanı 1966
- Allahaısmarladık 1966
- Allahaısmarladık Yavrum / Yarın Ağlayacağım 1966
- Sevgilim Bir Artistti 1966
- Bozuk Düzen 1965
- Şoförün Kızı 1965
- Bir Gönül Oyunu 1965
- Hep O Şarkı 1965
- Sayılı Dakikalar 1965
- Kırık Hayatlar Vadide 1965
- Güzel Bir Gün İçin 1965
- Yasak Cennet 1965
- Satılık Kalp Selma 1965
- Evcilik Oyunu 1964
- İstanbul Kaldırımları 1964
- Suçlular Aramızda 1964
- Aşk ve Kin 1964
- Duvarların Ötesi 1964
- Bitirimsin Hanım Abla 1964
- Şoförler Kralı 1964
- Bahçevan 1963
- Kahpe 1963
- Acı Aşk 1963
- Akdeniz Şarkısı 1963
- Aşk Tomurcukları 1963
- İlk Göz Ağrısı 1963
- Kadınlar Hep Aynıdır 1963
- Hayat Bazen Tatlıdır 1962
- Küçük Hanımın Kısmeti 1962
- Aşka Karşı Gelinmez 1962
- Yalnızlar İçin 1962
- Küçük Hanımın Şoförü Neriman 1962
- Daima Kalbimdesin 1962
- Gönül Avcısı 1962
- Küçük Hanım Avrupa'da Neriman 1962
- Kızıl Vazo 1961
- Küçük Hanımefendi Neriman 1961
- Tatlı Günah 1961
- Aşkın Saati Gelince 1961
- Bir Demet Yasemen 1961
- Bir Yaz Yağmuru 1961
- Bülbül Yuvası 1961
- Düğün Alayı 1961
- Özleyiş 1961
- Zavallı Necdet 1961
- Aslan Yavrusu 1960
- Gece Kuşu 1960
- Satın Alınan Adam 1960
- Ayşecik Şeytan Çekici 1960
- Bir Yaz Yağmuru 1960
- İlk Aşk 1960
- Yeşil Köşkün Lambası 1960
- Kanlı Firar Türkan Akyel 1960
- Ömrümün Tek Gecesi 1959
- Samanyolu 1959
- Annemi Arıyorum 1959
- Binnaz Binnaz 1959
- Kırık Plak 1959
- Ölmeyen Aşk Semra 1959
- Hayat Cehennemi Nermin 1958
- Beraber Ölelim 1958
- Daha Çekecek Miyim? 1958
- Kederli Yıllar 1958
- Çileli Bülbül 1957
- Çölde Bir İstanbul Kızı 1957
- Mahşere Kadar 1957
- Lejyon Dönüşü 1957
- Kader 1955
- Ölüm Korkusu 1955
- Son Beste 1955
- Öldüren Şehir Selma 1953
- Köroğlu 1953
- Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi 1952
- Kanlı Çiftlik 1952
- Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 1952