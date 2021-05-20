"Belçika adına Eurovision'a katılırım" diyen Hadise sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz'ü bayram ziyareti için doğup büyüdüğü Belçika'ya gitti.

Güzel sanatçı, Belçika'da bir radyo programına konuk oldu. Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

Hadise'nin bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının başarasının takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

54'üncü Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye, Hadise'nin söylediği "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olmuştu.

Hadise, yarışma hakkında yıllar sonra şöyle bir itirafta bulunmuştu: "Eurovision Şarkı Yarışması'na 10 yıl önce katılmıştım. Ne güzel ve saf zamanlardı. Ya da ben çok küçüktüm, öyle geliyordu. Keşke tekrar Eurovision'a gitsek."

