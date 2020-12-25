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Bekarların en çok merak ettiği sorular

Biriyle tanışırken onun hakkında en çok neyi merak edersiniz? Birinin hakkında edindiğiniz hangi bilgiler onunla bir ilişki yaşayıp yaşamayacağınızı belirler? Ya da size hangi soruların sorulmasını istersiniz? OkCupid, Türkiye’de ilişki arayan bekarların en çok merak ettiği soruların bir listesini çıkardı.

Magazin 25.12.2020, 09:22
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Bekarların en çok merak ettiği sorular

Devir değişse bile karşınızdaki hakkında daha fazlasını öğrenmenizin, onu daha iyi tanıyabilmemizin değişmeyen tek bir yolu var: Daha çok soru sormak. Sorulara verilen cevaplar aslında birinin bize ne kadar uygun olup olmadığını anlamamızı sağlıyor. Mesela “Hafta sonlarını evde televizyon karşısında geçiririm” diyen biri ile “hafta sonları gezmezsem haftam kötü başlar” diyen birinin ilişki öncesi bunu bilmesi iyi olacaktır.

Tabii ki herkesin merak ettiği sorular başka. Peki, karşımızdaki hakkında en çok neleri bilmek istiyoruz ve hangi sorulara cevap vermeyi seviyoruz? Arkadaşlık uygulaması OkCupid ilişki arayan üyelerine sorular soruyor ve bu sorulara verdikleri cevaplara göre insanların birbiriyle ne kadar uyumlu olduklarını hesaplıyor. İşte OkCupid’in soruları içerisinden bekarların en çok yanıt verdiği ve en az umursadığı sorular.

ASTROLOJİ VE KISKANÇLIK

Bekarların en çok yanıt verdiği verdiği soruların başında, “Birinin burcu sizin için önemli mi?” sorusu geliyor. Soruya cevap verenlerin yüzde 35’i “Evet” demiş. Kadınlarda “Evet” diyenlerin oranı yüzde 41, erkeklerdeyse yüzde 35. Anlaşılan astroloji hala ilişkilerde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bekarların bir diğer en çok yanıt verdiği soruysa “İlişki içindeki kıskançlık sağlıklı mıdır?” Soruya cevap verenlerin neredeyse yarısı (%49), “Hayır” cevabını vermiş. 

SİGARA KULLANIMI

En sık cevaplanan sorular arasında, “Sigara kullanır mısınız?” sorusu da var. 5,4 milyondan daha fazla kez cevaplanmış. Bunun en önemli sebeplerinden biri sigara içmenin belirgin bir özellikle olması. Sigara içmeyen biri sigara içen biriyle birlikte olmak istemeyebilir ya da sigara içen biri bunun bir arkadaşlık sitesinde önceden bilinmesini isteyebilir. Sigara içmeyi itici bulanların oranı yüzde 40. Kadın erkek yanıtlarına baktığımızda ise erkekler (%42) kadınlara (%33) oranla sigara içmeyi daha itici buluyor. 

ÇALIŞIYOR MUSUNUZ

En çok yanıt alan sorularda liste başlarından bir diğeri de “Şu an da bir işte çalışıyor musunuz?” Buradan hem insanların bir iş ve dolayısıyla sorumluluk sahibi olduklarının bilinmesini istediğini hem de karşı tarafın iş durumunu önemsediğini anlayabiliyoruz. Bir profilde de insanların ilk baktıkları yerlerden biri meslekler. Bir diğer en çok cevaplanan sorulardan biri de “Borç içinde olan biriyle birlikte olur musunuz?” Katılanların neredeyse üçte biri (%34) bu soruya “Hayır” yanıtını vermiş. Yüzde 42’lik kesimse bunu önemsiz bulmuş. Geriye kalanlar yüzde 24 ise borcun ödenebilir olması halinde bunu problem olarak görmüyor. 

HANGİ ZEKA TÜRÜ SİZİN İÇİN DAHA ÖNEMLİDİR? 

Bir diğer en çok yanıt alan soru da zekayla ilgili. Zeka sizin için ne kadar önemli? İlişki arayan insanların en çok yanıtladığı sorular arasında olduğuna göre bunu fazlasıyla umursuyoruz. “Hangi zeka türü sizin için daha önemlidir” sorusuna insanların yüzde 34’ü analitik, yüzde 42’si sosyal, yüzde 24’ü ise görsel zekaya önem verdiğini belirtmiş. Zekanın dış görünüşten daha önemli olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 82. Anlaşılan burçlar, iş, kıskançlık ve zeka bekarlar arasında en popüler konular. Peki ya siz? Sizin için de öyle mi?

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