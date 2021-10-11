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Begüm Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Besteci, Söz Yazarı, Oyuncu olan Begüm Topçu, birçok dizide rol aldı. Begüm Polat kimdir? Begüm Polat kaç yaşında, nereli? Begüm Topçu hangi dizilerde rol aldı? Begüm Topçu şarkıları!

Magazin 11.10.2021, 13:37
Begüm Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Son olarak "Doyulur mu? şarkısı ile adından söz ettiren Begüm Polat, film ve dizi projeleri ile de konuşulmaktadır. Begüm Polat kimdir? Begüm Polat kaç yaşında, nereli?

BEGÜM POLAT KİMDİR?

1994 doğumlu Begüm Polat, aslen Ankaralıdır. İstanbul'da yaşayan Polat, ikizler burcudur. Besteci, Söz Yazarı, Oyuncu Begüm Polat, ilk başrolü Koyver Gitsin filmi ile oldu. Filmde seslendirilen 'Tombalacık Halimem" türküsünü kendisi seslendirdi.

BEGÜM POLAT ŞARKILARI

Susardın,

Doyulur mu?,

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