Bedia Akartürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu ünlü ses sanatçısı Bedia Akartürk oluyor. Seslendirdiği harika eserlerle bilinen Bedia Akartürk merak edilen isim oldu. Bedia Akartürk kimdir?..
Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu ünlü ses sanatçısı Bedia Akartürk oluyor. Seslendirdiği harika eserlerle bilinen Bedia Akartürk merak edilen isim oldu. Bedia Akartürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
Bedia Akartürk 04.02.1941 tarihinde İzmir’in ödemiş ilçesinde dünyaya geldi, ve aile’nin tek çocuğudur. Ailenin tek çocugu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve gerçek adını hiç değiştirmemiştir.Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir’in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu’nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu’nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu’na geçmiştir.
Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu’nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu’ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia’da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiyeyi en güzel şekilde temsil etmiştir. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne’den Kars’a kadar tüm Türkiye’nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik ünvanına layık görülmüştür.
Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. Sesinin rengi 1000 ses arasında fark edilecek güzelliktedir. 100 yıl geçse yine anılacak milli bir değerdir.
Aldığı Ödüller
250’nin üzerinde plaket
7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır
Altın bağlama
6 altın plak
Altın Plak (“Zühtü” albümüne verilmiştir)
Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı’nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)
Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)
Albümleri
45’lik
Anadolu Türküleri
Anam Ağlar
Aşka Yemin
Bayramdan Bayrama
Bedia Akartürk
Denize Dalayım Mı
Derdimi Dermana Gezdim
Folklör Kraliçesi (1975)
Gitme Bülbül
Gülende
Kervan (Ey Sevdiğim)
Konyalım yürü
Konya Bülbülü 1
Konya Bülbülü 2
Kullar Olam
Neyleyim Neyleyim
Özür Diliyorum Senden (2004)
Ödemiş Türküleri
Sıla Hasreti
Yumurtanın Kulpu Yok
Zühtü (1978)
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:37
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Altınordu
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Adanaspor
|1
|3
|5. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|6. Ankaraspor
|1
|3
|7. Altay
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|10. Balıkesirspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Tuzlaspor
|0
|0
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Eskişehirspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Bursaspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0