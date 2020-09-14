Bedia Akartürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Star TV’de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu ünlü ses sanatçısı Bedia Akartürk oluyor. Seslendirdiği harika eserlerle bilinen Bedia Akartürk merak edilen isim oldu. Bedia Akartürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Bedia Akartürk 04.02.1941 tarihinde İzmir’in ödemiş ilçesinde dünyaya geldi, ve aile’nin tek çocuğudur. Ailenin tek çocugu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve gerçek adını hiç değiştirmemiştir.Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir’in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu’nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu’nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu’na geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu’nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu’ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia’da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiyeyi en güzel şekilde temsil etmiştir. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne’den Kars’a kadar tüm Türkiye’nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik ünvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. Sesinin rengi 1000 ses arasında fark edilecek güzelliktedir. 100 yıl geçse yine anılacak milli bir değerdir.

Aldığı Ödüller

250’nin üzerinde plaket

7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır

Altın bağlama

6 altın plak

Altın Plak (“Zühtü” albümüne verilmiştir)

Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı’nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)

Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

Albümleri

45’lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)