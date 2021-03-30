Bedava tatil için olay iddia...

Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, bomba gibi bir iddia ile magazin gündemine geldi.

O İDDİALAR

Türkiye'nin dört bir yanındaki otellere mesaj atan Merve Boluğur, bedava tatil yapmak için harekete geçti.

'Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre ünlü oyuncu bedava tatil için her oteli arıyor.

Hızını alamayan güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya gibi tek kuruş ödemeden Maldivler'de tatil yapmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti.

Bedava tatil için ünlülüğünü ve Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı kimseden bulamadı.

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr