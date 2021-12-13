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‘Bayrampaşa 11’ dizisinde sürpriz oyuncu

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa’da mahalle kültürü, dostluk ve arkadaşlığı konu alan "Bayrampaşa 11" dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Çekimler sırasında keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu böyle bir dizide rol almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bayrampaşa 11 dizisi gerçekten çok iddialı bir dizi çok farklı ve çok eğlenceli. Ben de zaten komediyi seviyorum" dedi.

Magazin 13.12.2021, 10:34
‘Bayrampaşa 11’ dizisinde sürpriz oyuncu

Ünlü oyuncu Wilma Elles, Bayrampaşa’da mahalle kültürü, dostluk ve arkadaşlığı konu alan "Bayrampaşa 11" dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Çekimler sırasında keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu böyle bir dizide rol almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bayrampaşa 11 dizisi gerçekten çok iddialı bir dizi çok farklı ve çok eğlenceli. Ben de zaten komediyi seviyorum" dedi.

Türkiye’de yayınlanan birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Wilma Elles’in bu seferki durağı Bayrampaşa oldu. Ünlü oyuncu Wilma Elles, ismini içerisinde 11 mahalle bulunan ve tamamen geçmiş yılları anlatan ‘Bayrampaşa 11’ dizisinde eğlenceli bir karakteri canlandıracak.

Renkli sahnelerin yaşandığı dizinin oyuncu kadrosunda Wilma Elles, Nur Ertürk, Selahattin Taşdöğen, Haluk Çalışır, Ertuğrul Akkök, Belma Mamati, Burçak Hacıoğlu, Yaşar Şengül, Tuğba Uygur, Seray Durak, Fatih Serbest, Gökhan Arıkboğa, Mine Çağla Çoban, Ertaç Yıldız, Cengiz Bektaş, Derya Yapanel, Ayşegül Çakır ve birçok ünlü isim yer alıyor. Her bölümünde farklı oyuncuların yer aldığı dizinin bu bölümünde ise konuk oyuncu Wilma Elles oldu.

Çekimlerinin devam ettiği dizi setine konuk olan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu, “Bayrampaşa’da bulunan 11 mahalle özelinde çevre ilçelere göre kendi içerisinde komşuluk ilişlerinin çok olduğu Rumeli, Göçmen ve Karadenizli ailelerin yoğunlukta yaşadığı bir bölge. Burada mahalle ilişkileri çok güzel. Eskiden insanların birbirini tanıdığı, komşuluk ilişkilerinin üst safhada olduğu bir ilçe. Bunu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sağolsun İlyas kardeşimiz de bu yönde ‘Bayrampaşa 11’ adıyla Bayrampaşa’mız için güzel bir dizi çekiyor. Bugünde çekimde onları ziyaret edip başarılar diledik. Bayrampaşa’mız için hayırlı olsun” dedi.

Ünlü oyuncu dizinin kadrosunda yer aldı

Bayrampaşa’da çekilen ‘Bayrampaşa 11’ dizisinde rol alan ve perişan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, “ Bayrampaşa 11 dizisi gerçekten çok iddialı bir dizi çok farklı ve çok eğlenceli. Bende zaten komediyi seviyorum. Burada da çok keyifli bir perişan karakterini oynuyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hiç bir şey bilmiyorum. Çok değişik ve hıçkırıkla dolu bir karakter” şeklinde konuştu.

Dizinin başrolünde oynayan ve Nalan karakterini canlandıracak olan Burçak Hacıoğlu ise, “Çok güzel bir dizi sizleri bekliyor. Unutulmuş mahalle kültürünü, dostlukların kıymetini anlatan doksanların tadında bir dizimiz geliyor. Bizler heyecanla çekimlerine devam ediyoruz” dedi.

‘Kaybettiğimiz değerler bu dizide hayat bulacak’

Dizide esnaf karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen, “Bayrampaşa 11 tamamen bir mahalle dizisi. Bizim kaybettiğimiz değerlerin bu dizide hayat bulması güzel bir şey. Birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarım ve ben sizlerin karşısında olacağım. Çok daha değişik sürprizleri de ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Sakin bir mahalle dizisinde hepinizi ekran karşısına bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Seyirci bizim heyecanımıza ortak olacak’

Dizinin yönetmeni İlyas Çağlayan, “Bayrampaşa 11 dizisi 1,5 yılın bir emeği. Wilma Elles hanıma ve diğer oyuncu bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seyirci dizimizi izlediği zaman bizim heyecanımıza ortak olacak. Her bir oyuncumuz, oyuncu dostumuz yüreğinden hissederek rolünün gereğini yaptılar. Ben uygulayıcı yapımcımız Kadir Balık’a, 2. Yönetmenimiz Ercüment Çavluer’e Kamerada Murat Okumuş’a ve üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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