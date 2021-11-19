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Başarılı oyuncu Fransa'da en iyi oyuncu ödülüne aday oldu...
Neslihan Atagül Doğulu Fransa'da Soap Awards Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Oyuncu adayları arasına giren tek Türk kadın oyuncu oldu.
Magazin 19.11.2021, 14:47
Neslihan Atagül Doğulu, Fransa'da Novelan TV’de yayınlanan Kara Sevda’daki performansı ile geniş bir hayran kitlesine kavuştu.
Dizinin yayını sonrası Fransa’da bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Soap Awards ödüllerinde En iyi Uluslararası Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.
Atagül adaylar arasındaki tek Türk kadın oyuncu olarak yer aldı.
Kaynak: NTV