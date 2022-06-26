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Başakşehir’de Umut Akyürek rüzgarı esti

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde Umut Akyürek rüzgarı esti. Akyürek, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Magazin 26.06.2022, 09:09
Başakşehir’de Umut Akyürek rüzgarı esti

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinliklerinde Umut Akyürek rüzgarı esti. Akyürek, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Başakşehir Belediyesi’in geleneksel hale gelen yaz etkinlikleri doludizgin devam ediyor. Başakşehirliler, yaz etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Gölet’teki Umut Akyürek konserinde bir araya geldi.

Başakşehirliler, sevilen sanatçının şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. İlçe sakinleri, etkinlikler sayesinde yaz akşamlarının daha güzel geçtiğini söylerken, üç ay boyunca yapılacak tüm etkinliklerin kendileri ve çocukları için çok keyifli olacağını dile getirdi.

“Başakşehirli oldum”

Başakşehir’e taşındığını söyleyen sanatçı Umut Akyürek, “İstanbul’un en güzel ilçesi Başakşehir’de artık daha çok görüşeceğiz. Sizinle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben de artık sizin gibi bir Başakşehirliyim. Burada bulunduğum ilk günlerde, ilk konserimle sizinle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımız Yasin Kartoğlu’nun bizi sizlerle buluşturmasından dolayı ayrıca sevinçliyim” dedi.

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