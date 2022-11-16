“Barış Akarsu Merhaba” filminin galası yapıldı

Bir dönem Anadolu rock müziğinin önde gelen ismi olan Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin İstanbul galası yapıldı. Film, 18 Kasım’da Türkiye’nin yanı sıra 23 ülkede gösterime girecek.

Bir döneme imzasını atan, ancak 29 Haziran 2007’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayata veda eden Barış Akarsu’nun anısına yapılan filmin galası büyük bir katılımla yapıldı. Ünlülerin ve hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncuları da katıldı. Galada, film afişinin önünde ve Barış Akarsu’nun maketinin önünde hatıra pozu çektiren hayranları, gösterim öncesi hep birlikte Barış Akarsu şarkılarını söyledi. Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve annesi Nesrin Akarsu, onlarla birlikte oğlunun sevilen şarkılarını gözyaşları içerisinde seslendirdi. Galaya, ünlü Rock Sanatçısı Haluk Levent de katıldı. Levent, galada yaptığı konuşmada Barış’ın ölümünden bugüne kadar onun ailesinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Ses yarışmasından starlığa

29 Haziran 1979’da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu’nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli’deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul’daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Barış’ın "Yalancı Yarim" dizisi için bulunduğu Bodrum’da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor.

“Barış Akarsu Merhaba” filmi, 18 Kasım’da tüm Türkiye’de ve 23 ülkede vizyona giriyor.