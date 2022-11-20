‘Barış Akarsu merhaba’ filmi memleketi Bartın’da gösterime girdi

Geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatının anlatıldığı film, memleketi Bartın’da gösterime girdi. ‘Barış Akarsu Merhaba’ filminin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, gösterim öncesi Barış Akarsu’nun hayranları ve sinemaseverle bir araya geldi.

2007 yılında 28’inci yaş gününü kutladığı gece trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatı sinemaya taşındı. Yönetmenliğini Mert Dikmen’in üstlendiği filmde Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz canlandırdı. İstanbul’da gerçekleşen galanın ardından Barış Akarsu’nun memleketi Bartın’da gösterime giren film için Barış Akarsu hayranları sinema salonlarına akın etti.

Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, gösterim öncesinde Akarsu’nun hayranları ve sinemaseverlerle bir araya geldi.

Yoğun ilgi gören Şaşmaz yaptığı açıklamada, “Galamız çok güzel geçti. Buradaki gibi bir kalabalık vardı ve Barış’ın şarkılarını söyledik gala öncesi. Çok güzel bir katılım vardı. Barış’ın hayranları, dostlarımız, sevenlerimiz herkes oradaydı. Barış’ın babası Selahattin Akarsu, kardeşi Nesrin Akarsu da bizleri yalnız bırakmadı. Bartın’da Amasra’da şimdi Barış’ın memleketindeyiz. Çekimler boyunca ben Amasra’daydım. 1,5 aylık bir süreçte çekimleri burada yaptık. Burası benim için çok anlamlı bir şehir oldu. Benim için vazgeçilmez oldu. Barış’ın şarkısında dediği gibi ‘hasret kokan şehir, sevda kokan şehir, deniz kokan şehir…’ Benim içinde öyle bir şehir oldu burası. Geldiğimde kendimi kendi memleketimdeki gibi hissettim, Barış’ı da kendimden bildim. Onlar da beni kendilerinden bildiler. Sağ olsunlar onlarda beni Barış’ın yerine koydular. Bu benim için paha biçilemez bir şey oldu. Barış’ın memleketinde; Bartın’da, Amasra’da bu duyguyu yaşamak çok önemli. Çok zor bir insanı bir insanın yerine koyabilmek, Barış gibi bir insanın yerine koyulabilmek çok önemli bir şeydi benim için ben bunu yaşıyorum. Bunun haklı gururu ile de çok mutluyum.” İfadelerinde bulundu.

Şaşmaz, üzerindeki montun da Barış Akarsu’ya ait olduğunu ifade ederek, “Nesrin abla sağ olsun bana Barış’ın montunu da hediye etti. Şu an üstümdeki mont Barış’ın montu. Kolyem Barış’ın kolyesi. Bilekliği her zaman yanımda. Hep taşıyacağım bunları. Gerçekten paha biçilemez bir duygu. İyi ki buradayım. İyi ki beraber izleyeceğiz bugün. İyi ki, diyecek başka hiçbir şey yok” dedi.

Filmin Bartın’daki gösterimini izleyenler arasında Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu da yer aldı.

Nesrin Akarsu filmle ilgili duygularını anlatırken, “Gala çok güzel geçti. Hayallerime kavuştum diyebilirim. Şimdi memleketindeyiz ağabeyimin Amasra, Bartın’dayız. Burada Ege Şaşmaz severleriyle birlikte izleyecek filmini. Çok güzel oldu her şey. Heyecanlıyız tabi. Ağabeyimi bu şekilde İsmail Ege Şaşmaz’da görmek çok gurur verici. Hem hüzünlüyüm hem de mutluyum.” Şeklinde konuştu.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb.Ersin Aslan’da filmin Bartın’daki ilk gösterimini izleyenler arasında yer aldı.