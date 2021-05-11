BARAJ DİZİSİ BU AKŞAM FİNAL YAPIYOR!

FOX TV SEVİLEN DİZİSİ BARAJ FİNAL YAPIYOR

Baraj dizisi final bölüm fragmanı hem üzdü hem sürprizlerle dolu!

Yeşilçam'ın başrolünde Tarık Akan ve Türkan Şoray'ın yer aldığı Baraj filminden uyarlanan ancak bambaşka bir diziye dönüşen Baraj dizisi final yaparak ekranlara veda ediyor.

Baraj dizisi ekran macerasına önce hızlı başlamış ardındanda ise reytinglerde düşüş yaşamıştı. Daha sonra bambaşka bir senaryoya evrilen dizinin reytingleri beklenmedik bir şekilde yükselmişti. Ancak dizi yinede finalden kaçamadı.

BARAJ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Baraj final fragmanında Nazım yine Tarık'ın oyununa gelerek, Bahar'ın yaralanmasından tutuklanıyor. Tarık bu sefer gözünü karartıp Nazım'ı içeriye tıkmakta kararlıdır. Fragmanda Bahar'ın uyanıp gerçekleri anlatmaması için Bahar hastanede üzerine yastık konularak öldürülür.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!