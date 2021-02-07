Barack Obama ve eşi Michelle Obama Netflix'le anlaştı

2018 yılında Netflix'le içerik anlaşması imzalayan Obama çiftinin projeleri belli oldu. Obama çifti yapım şirketleri Higher Ground Productions aracılığıyla 2 dizi, 4 yeni filmin hazırlıklarını sürdürüyor.

Dizilerden Firekeeper's Daughter, Angeline Boulley'in henüz piyasaya çıkmayan yeni romanından uyarlanacak. 18 yaşındaki Kızılderi halkına mensup genç bir kadın, bir polis soruşturmasına yardım etmek için kendi insanlarının içinde gizli bir göreve başlar. Great National Parks isimli belgesel dizisi ise ABD'nin önemli ulusal parklarını anlatacak.

Film projelerinden Exit West'in başrolünde Riz Ahmed yer alıyor. Filmde doğaüstü bir olay nedeniyle gerçekleşen global bir göç sırasında yaşanan bir aşk hikayesi anlatılacak.

Everest'e tırmanan ilk dağcı Tenzing Norgay'in gerçek hikayesini anlatan Tenzing, 29 yaşındaki Celestina'nın ilk evliliğinin gerçekleştiği günü anlatan The Young Wife ve bilim kurgu filmi Satellite da Netflix'in yeni Obama projeleri arasında yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama 2018 yılında internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren Netflix ile anlaşmıştı.