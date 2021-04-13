Bahar Şahin: Instagram olmadan yaşayamam

Son dönemin popüler oyuncularından olan Bahar Şahin, bilinmeyenlerini açıkladı. Şahin, hiçbir zaman oyunculuk hayali kurmadığını belirtti.

MoodBoardMags dergisine konuşan 23 yaşındaki Şahin, "Oyuncu olmasaydım, büyük ihtimalle anaokulu öğretmeni ya da iç mimar olurdum" diye konuştu.

Ayrıca sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyen Şahin, "Instagram olmadan yaşayamam" ifadelerini kullandı.

HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Bahar Şahin, hastalığı atlattıktan sonra hastanelik olmuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şahin'in yapılan testler sonucu, yumurtalıklarından dolayı sorun yaşadığı ve operasyon geçireceği öğrenilmişti.

BUZLAR ERİDİ

Öte yandan daha önce bir kez yollarını ayıran Bahar Şahin-Cenan Adıgüzel çifti, aralarındaki buzlar eritmişti.

Ayrılığa dayanamayarak tekrar bir araya gelen ikili, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

"BEN ONA RESMEN AŞIĞIM"

Şahin, sevgilisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'ın story kısmından Nil Karaibrahimgil'in "Ben Ona Resmen Aşığım" şarkısıyla paylaşmıştı.

Çiftin aşk dolu paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

(Habertürk)